Centro Especializado em Saúde da Mulher amplia serviços e oferece cardiologia

O Centro Especializado em Saúde da Mulher (Cesmu), reconhecido por seu atendimento de excelência às mulheres, agora está equipado com um aparelho de ecodoppler e acrescentou uma médica cardiologista à equipe. O objetivo é ampliar os serviços oferecidos, incluindo a assistência médica e exames de imagem para tratamento cardiológico.

Com o crescente número de doenças cardiovasculares em mulheres, o ecodoppler é um equipamento essencial para diagnosticar diversas patologias cardíacas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), no Brasil, as cardiopatias representam 30% das causas de morte entre mulheres, principalmente acima dos 40 anos, sendo a maior taxa da América Latina.

A médica Edna Maria Marques, referência técnica distrital em cardiologia, recomenda que as mulheres façam sua primeira visita ao especialista aos 35 anos. “Quem tem histórico familiar de problemas cardíacos e diabetes precisa ir antes disso”, explica.

Saúde completa

Inaugurado em outubro de 2020, o Cesmu dispõe de uma equipe multiprofissional que inclui acupuntura, endocrinologia, ginecologia, dermatologia, homeopatia, mastologia, nutrição, psicologia, serviço social, reumatologia, radiologista para realização de biópsia de mama, entre outros.

A gerente do Cesmu, Carla Camilo, garante que a atuação da equipe multidisciplinar permite uma troca de conhecimento e habilidades, garantindo uma assistência mais assertiva e segura para a paciente. “Temos um rol intenso de exames, aumentando nossa capacidade de obter informações de diversos órgãos, como fígado, pelve feminina, bexiga, entre outros.”

O Cesmu também presta serviços de apoio às vítimas de violência, acolhimento de gestantes de alto risco e atendimento a mulheres com câncer. Imna Pereira, supervisora de serviços do centro, destaca a importância dos exames de imagem oferecidos para tratamento da saúde da mulher. “Em 2023 foram realizados mais de 16 mil atendimentos”.

Eliete Paulino, 45 anos e mãe de quatro filhos, realizou um procedimento de laqueadura no Hospital Regional da Asa Norte e faz todo o acompanhamento no Cesmu. “Fiz o planejamento familiar com os especialistas da UBS perto da minha casa, e recebi aconselhamento sobre todos os métodos contraceptivos disponíveis. Todo meu acompanhamento foi pelo SUS”, lembra.

Para ter acesso aos serviços no Cesmu é necessário que a paciente tenha sido encaminhada por uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Entre as pacientes, há moradoras de todo o Distrito Federal. Com 12 consultórios e salas para exames, laudos, acolhimento e procedimentos, o centro funciona na W3 Sul, de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 18h, exceto em feriados.

Homeopatia

Homeopata do Cesmu desde 2020, a médica Carolina Walker destaca que a especialidade tem uma procura enorme no centro. “Como atendemos pacientes que sofreram violência física, psicológica, sexual e pacientes com traumas, temos todo um cuidado. Além disso, também recebemos muitas mulheres na menopausa. A gente aborda o todo, é medicina integrativa”, conta.

Segundo a especialista, não existe contraindicação para o uso da homeopatia – todas as idades podem se beneficiar do método, assim como todas as patologias podem ser tratadas. “Ela é muito eficaz no combate às alergias, por exemplo”, comenta.

Com labirintite e problemas de tontura, Maria da Conceição Braz, 78 anos, foi encaminhada para atendimento no Cesmu. “Uso homeopatia desde pequena, acredito que vai ajudar no meu problema”, revela.

Farmácia

A farmácia da unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Além da retirada de medicamentos, há oferta de outros serviços, como explica a gerente do Cesmu. “Os pacientes podem buscar orientação de administração, dosagem, validade, interação e efeitos adversos da medicação. Realizamos também descarte de material perfurocortante e de medicamentos”, ressalta.

Iraci Souza Cruz, 80 anos, chegou à consulta buscando alívio para a dor nas pernas causada por um desvio na coluna. Moradora de Samambaia, ela pega remédios para pressão na farmácia todo mês e tem sido atendida no Cesmu por mais de um ano. “A doutora Carolina me atende muito bem, aqui somos bem cuidados. A equipe toda é maravilhosa”, elogia.

Informações são da Secretaria de Saúde do GDF