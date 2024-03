Casal suspeito de furto em joalheria é preso no DF

O casal foi detido em flagrante e conduzido à Central de Flagrantes de Águas Lindas de Goiás, onde foram formalmente autuados

Em uma operação conjunta entre a Polícia Civil de Goiás, com apoio da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar do Distrito Federal, um casal foi detido em flagrante, suspeito de participação no furto de uma joalheria italiana no Shopping Flamboyant, em Goiânia.

O crime ocorreu no último domingo, dia 3, quando os criminosos conseguiram acessar o interior da loja através do teto.

Após investigações, identificou-se um veículo VW Polo branco como o utilizado na ação criminosa, sendo avistado transitando no Distrito Federal.

Com base em informações levantadas pelas equipes envolvidas, constatou-se que o veículo estava em deslocamento de Brasília para Santo Antônio do Descoberto, em Goiás.

Os policiais da ROTAM PMDF interceptaram o veículo e procederam com a abordagem.

Durante a revista, foram encontradas diversas peças, possivelmente joias, algumas delas com marcas da loja alvo do furto, além da mochila utilizada por um dos suspeitos para transportar os itens furtados.

Ao ser identificado, o condutor do veículo foi constatado como tendo um extenso histórico criminal, incluindo crimes patrimoniais na região de Santo Antônio do Descoberto, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e homicídio.

Antes da apreensão pelos policiais, o suspeito destruiu o aparelho celular que portava.

O casal foi detido em flagrante e conduzido à Central de Flagrantes de Águas Lindas de Goiás, onde foram formalmente autuados por furto qualificado, com agravante, e por associação criminosa.