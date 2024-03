Agências do Trabalhador do DF abrem 355 vagas de emprego

Há oportunidades para quase todas as regiões administrativas do DF, e a Asa Sul é uma das que concentram o maior número de oportunidades

Se você tem experiência ou interesse em trabalhar como operador de caixa, as agências do trabalhador nesta quarta-feira (6) estão com 55 vagas para a função. São oportunidades para atuar em Taguatinga Norte e no Lago Sul. No total, as unidades de atendimento ao trabalhador abrem o dia com 355 vagas.

A remuneração varia de R$ 1.442 a R$ 1.515, mais benefícios. Das vagas, 30 são para pessoas que têm experiência prévia na função e outras 25 não exigem o requisito. Para ambas é necessário ter o ensino médio completo. Outro destaque do dia vai para as 35 vagas abertas para repositor de mercadorias nas mesmas cidades.

Há oportunidades para quase todas as regiões administrativas do DF, e a Asa Sul é uma das que concentram o maior número de oportunidades, com 60 para diversos cargos, entre eles garçom, cumim, cuidador de idosos, cozinheiro, contador, copeiro, e outros.

Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente para o candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Josiane Borges, da Agência Brasília