Idosos são atropelados e ficam estado grave em Samambaia

Duas pessoas ficaram gravemente feridas após serem atropeladas por uma moto. O acidente aconteceu na QR 421 de Samambaia, na noite de ontem (25).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a primeira vítima, um homem de 52 anos, tinha fraturas expostas nas pernas. Ainda assim, estava consciente e orientado, sendo encaminhado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

A outra vítima, uma idosa de 79 anos, apresentava trauma craniencefálico (TCE) grave e sangramento na cabeça. Ela estava consciente, mas desorientada e também foi transportada para o HRC.

Ainda de acordo com a corporação, o condutor da moto fugiu do local. A Polícia Militar do DF foi acionada.