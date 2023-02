Celina Leão participa de posse de diretor-geral da PRF

Durante a cerimônia, houve a assinatura do de intenções com o Instituto Childhood para o enfrentamento à exploração sexual de crianças

A governadora em exercício Celina Leão (PP) participou, nesta quarta-feira (08), da posse do diretor-feral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Antônio Fernando de Souza. No evento, a mandatária ressaltou a integração das forças de segurança para a defesa da democracia.

“Nós viemos aqui participar desse momento, já que faz exatamente um mês do dia 8, para mostrar que as instituições estão de pé”, destacou, referindo-se aos atos antidemocráticos e às invasões às sedes dos Três Poderes. “Estamos todos trabalhando pela proteção da vida e defesa da democracia”, afirmou Celina Leão

O diretor-geral da PRF também destacou o compromisso com o Estado Democrático de Direito. “Os valores genuínos da PRF, como educação, civilidade, respeito ao próximo, são imprescindíveis para a nação. A Polícia Rodoviária Federal, como órgão de Estado, não tem partido e não irá pactuar com qualquer investida contra a democracia. Que haja justiça para todos. Que haja paz para os brasileiros”, pontuou Oliveira, que é policial rodoviário federal desde 1994.

Durante a cerimônia, houve a assinatura de um protocolo de intenções com o Instituto Childhood para o enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes. E, ainda, de um acordo de cooperação técnica com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para o intercâmbio de informações e ações conjuntas nas áreas de fiscalização, inteligência e capacitação. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, também esteve presente na solenidade, assim como outras autoridades.

As informações são da Agência Brasília