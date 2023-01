Celina Leão: a prorrogação é um auxílio para nós

A governadora e o ministro da Justiça, Flávio Dino, devem se reunir ainda hoje para conversar sobre a prorrogação

O Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou, na manhã desta segunda-feira (23), a prorrogação por mais 15 dias da intervenção federal na Segurança do Distrito Federal com o uso da Força Nacional para auxiliar na proteção da ordem pública. Pouco depois, a governadora em exercício Celina Leão (PP) comentou a decisão.

“A prorrogação da Força Nacional é mais um auxílio para nós. Temos a posse dos senadores e deputados federais no dia 1° de fevereiro e esse é um planejamento que está sendo executado pelo interventor federal Ricardo Cappelli e que vai acontecer com o auxílio da Força Nacional”, disse durante evento de encerramento de Corte e Costura do programa Fábrica Social, na Cidade do Automóvel.

A governadora e o ministro da Justiça, Flávio Dino, devem se reunir ainda hoje para conversar sobre a prorrogação. Ainda assim, ela garantiu que uma nova ampliação não deve ocorrer. “Por parte do governo federal, toda a sinalização é de que não há vontade de se prorrogar essa intervenção. Estamos fazendo uma transição e, com certeza, a gente deve anunciar, em breve, o nome do nosso próximo secretário de Segurança Pública”, continuou.

A intervenção federal foi determinada no dia em que um grupo de contrários ao governo do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) invadiu e destruiu as sedes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto.

Segundo a publicação no Diário Oficial da União (DOU), a prorrogação do uso da Força Armada em Brasília servirá “para auxiliar na proteção da ordem pública e do patrimônio público e privado entre a Rodoviária de Brasília e a Praça dos Três Poderes, assim como na proteção de outros bens da União situados em Brasília, em caráter episódico e planejado, no período de 20 de janeiro a 4 de fevereiro de 2023”.