Depoimento de Anderson Torres é suspenso

O pedido foi oficializado na quinta-feira (19), diante o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, responsável pelo inquérito

Anteriormente marcado para essa segunda-feira (23), o depoimento do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, foi suspenso. A Polícia Federal havia solicitado o depoimento para esta manhã, a pedido da defesa de Torres.

O pedido foi oficializado na quinta-feira (19), diante o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, responsável pelo inquérito. A autorização, no entanto, não tinha saído até essa manhã.

Torres segue preso no 4º Batalhão da Polícia Militar, no Guará. Ele é investigado por omissão diante os atos terroristas praticados por bolsonaristas no dia 8 de janeiro. Até então o ex-gestor chefiava a Segurança Pública do DF. Ele nega as acusações.

A data para um novo depoimento ainda não foi marcada. Uma outra tentativa foi feita na última quarta-feira (18), mas Torres ficou em silêncio.

A defesa alega que não teve acesso aos inquéritos onde o ex-secretário é investigado e que ele só “esclarecerá sob tudo que lhe for perguntado tão logo a defesa tenha acesso aos autos”.

Sua prisão foi decretada por Moraes no dia 10 de janeiro, enquanto Torres tirava férias nos Estados Unidos. Ele voltou ao país e se entregou às forças de segurança.

Durante uma busca realizada em sua casa, uma minuta de um decreto que pretendia instaurar um Estado de defesa e mudar o resultado das eleições de 2022 foi encontrado. O ex-ministro afirma que recebeu o documento de populares e que o descartaria.