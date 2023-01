Ramais de água em Ceilândia serão substituídos

A 13ª etapa das ações previstas no Plano Distrital de Saneamento Básico (PDSB) começa na QNN 20, em Ceilândia, e vai substituir 108 ramais prediais de água

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) inicia nesta segunda-feira (23) a execução de mais uma etapa do Plano de Manutenção Preventiva Programada de Substituição de Ramais. O objetivo dos trabalhos é melhorar as redes e os ramais de distribuição de água, ou seja, a instalação que liga a rede geral de água da rua com a rede interna do imóvel, diminuindo vazamentos e, consequentemente, o índice de perdas da companhia. Tal ação resultará em maior confiabilidade do sistema.

A 13ª etapa das ações previstas no Plano Distrital de Saneamento Básico (PDSB) começa na QNN 20, em Ceilândia, e vai substituir 108 ramais prediais de água. Durante o período de execução, além da substituição de ramais, as equipes de manutenção da Caesb farão levantamento de dados, manutenção de redes de água, inspeções e pesquisa de vazamentos.

Os serviços externos preveem a recomposição de pavimentação asfáltica, e a companhia também fará a recomposição de calçadas, muretas e paredes onde for realizado o serviço. O superintendente de Operação e Manutenção de Redes Oeste-Sul, Mauro Laerte, ressalta que se trata de ação preventiva, sem custos para os clientes.

Combate a perdas

Para a execução dos trabalhos, será necessário acessar a residência dos consumidores. Para isso, os empregados da Caesb estarão uniformizados e portando crachá de identificação. Em caso de portão fechado, será deixado um aviso de comparecimento com as devidas instruções de procedimento.

Outras informações podem ser obtidas por meio da Central de Relacionamento com o Cliente, pelo número 115, no escritório online no site da Caesb ou nos postos de atendimento localizados no Na Hora. A execução adequada e completa dessas melhorias resultará em maior eficiência do sistema, objetivo para o qual a colaboração dos clientes é essencial durante o processo.

“Nosso objetivo é atender o PDSB por meio da substituição de ramais, combatendo as perdas físicas de água no sistema por vazamentos não visíveis ocasionados pelo envelhecimento da infraestrutura, fadiga do material por estresse hidráulico, excesso de pressão no sistema e reincidência de rompimentos nos ramais”, explica Mauro Laerte.

Plano de saneamento

Elaborado pela Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF (Adasa) em parceria com a Caesb e outras empresas, o Plano Distrital de Saneamento Básico tem como base a Lei Federal nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico.

Uma das avaliações do PDSB é que os vazamentos em ramais prediais são os principais responsáveis pelas atuais perdas do sistema. Dessa forma, há a recomendação de uma gestão da infraestrutura, englobando a instalação e manutenção das tubulações, onde os ramais estão incluídos.

Os equipamentos, pontua a Caesb, devem ser padronizados e executados com material de mais qualidade. Em cenários desejáveis de redução do índice de perdas da companhia, 2% dos ramais prediais devem ser substituídos por ano em locais onde ocorre maior incidência de vazamentos.

*Com informações da Agência Brasília