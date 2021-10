Celebre os 32 anos do Templo da Boa Vontade

Mais uma vez, a permanente peregrinação ao TBV será on-line

Sob o tema: — “Jesus — fonte eterna da nossa Perseverança!”, o Templo da Boa Vontade (TBV), uma das Sete Maravilhas de Brasília, DF e o monumento mais visitado da capital brasileira, segundo dados da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF), comemora seu 32o aniversário, e convida todos mais uma vez ao moderno conceito de peregrinação on-line — mantendo, assim, o necessário distanciamento físico, recomendado pelas autoridades de Saúde durante a pandemia do novo coronavírus.

Sem sair de casa, milhares de pessoas e famílias do Brasil e do mundo poderão vivenciar momentos marcantes desta comemoração espiritual, que, neste ano, ganha novas proporções e dimensões. Em um evento totalmente transmitido por vários canais de comunicação (www.boavontade.com), o peregrino terá a oportunidade de consolidar em seu lar uma extensão dos ambientes sagrados e ecumênicos do Templo do Ecumenismo Divino, participando de toda a programação e vivenciando a mais sublime expressão da Fé Realizante.

No dia 21 de outubro, Dia do Ecumenismo, diretamente da Pirâmide da Paz, serão transmitidos momentos de oração, homenagens às famílias, músicas elevadas e muita devoção para que o peregrino faça virtualmente a sua tradicional caminhada ao TBV.

A programação contempla a Mostra Cultural e Artística on-line, que nesta edição traz o tema “60 anos de Protagonismo Infantojuvenil da Boa Vontade”; o Fórum Mundial Espírito e Ciência, da LBV, que aborda “Vida e morte em diálogo — Ciência e Fé conversam sobre as dimensões da existência”; e o Ato Ecumênico em homenagem ao Dia do Ecumenismo e aos 32 anos do TBV, com a mensagem de representantes religiosos e dos diversos segmentos dos saberes humanos.

Outro ponto aguardado da programação é a sessão solene com a mensagem fraterna e ecumênica do jornalista, escritor e fundador do monumento, José de Paiva Netto.

Acompanhe os eventos nos seguintes canais:

Sobre o TBV

Inaugurado em 21 de outubro de 1989, pelo jornalista, escritor e diretor-presidente da Legião da Boa Vontade (LBV), José de Paiva Netto, o Templo da Boa Vontade situa-se na Quadra 915 Sul, em Brasília/DF, Brasil. Também conhecido como Templo do Ecumenismo Divino, o monumento cumpre o nobre papel de acolher a todos os que, ao enfrentarem os mais diversos desafios da vida, precisam de um momento de reflexão e de tranquilidade, conforme ressaltou seu fundador: “Um teto sob o qual não somente os seres humanos, mas também os Espirituais (porque a morte não existe; há Vida em outras dimensões) sentem-se em Paz e reconhecem que a Terra é a nossa morada coletiva”.