Bolsonaro cometeu muitos crimes e vai pagar por eles, afirma presidente da CPI

“O presidente vai ser investigado sim porque tem provas muito grandes sobre a conduta dele”, afirmou Omar Aziz

Constança Rezende e Renato Machado

Brasília-DF

O senador governista Marcos Rogério (DEM-RO) apresentou uma questão de ordem, na qual argumenta que seria legal o relatório final da CPI propor o indiciamento do presidente da República Jair Bolsonaro. “Se esse colegiado não tem competência sequer para ouvir o presidente da República, obviamente não pode indiciá-lo, imputar a ele a prática de infração”, afirmou.

O presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM), negou a questão de ordem, afirmando que cabe ao Poder Legislativo fiscalizar as práticas do chefe do Executivo. “O presidente vai ser investigado sim porque tem provas muito grandes sobre a conduta dele”, afirmou. “O presidente cometeu muitos crimes e vai pagar por eles”, completou.

A negativa gerou reclamação de Rogério, que afirmou que o processo estava sendo “tratorado”. “Problema seu. Tenha maioria aqui e aprova o que você quiser”, respondeu Aziz.