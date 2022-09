Ceilândia aquece corrida final pela reeleição de Ibaneis

Apoiadores do candidato à reeleição lotaram a Praça da Bíblia no último comício antes das eleições

Cidade mais populosa do Distrito Federal, Ceilândia foi escolhida pela coligação do governador Ibaneis Rocha (MDB) para o último comício antes das eleições de 2 de outubro. O candidato à reeleição foi recebido por milhares de apoiadores na Praça da Bíblia e pediu empenho e união por uma votação expressiva.

“Foi uma campanha muito gostosa porque andamos pelas cidades em todos os locais. Chegamos aqui, faltando três dias para as eleições, de coração limpo e aberto. Obrigado pela força que vocês nos deram nessa caminhada. Vamos vencer essas eleições pela força do povo. Estou feliz de estar aqui na maior cidade do Distrito Federal”, agradeceu o governador Ibaneis Rocha.

O comício da coligação Unidos Pelo DF contou com a presença de dezenas de candidatos a deputado distrital e federal e também da candidata ao Senado, Flávia Arruda (PL), que destacou os mais de 40 dias de campanha. “Essa é a chapa da construção, da união, de quem trabalha por Brasília e que será reconhecida no domingo pelo seu esforço”, disse Flávia Arruda.

Em 2 de outubro, o governo das 1,6 mil obras, das sete UPAs e dez UBSs, dos viadutos e dos benefícios sociais buscará a reeleição para fazer muito mais nos próximos quatro anos. “No domingo vamos todo mundo de 15”, pediu Ibaneis.

Jantar com profissionais da saúde

Após o comício, Ibaneis participou de um jantar com profissionais da saúde, em uma churrascaria no Lago Sul. A todos eles, o governador agradeceu pelo trabalho na pandemia e o tratamento com a população do DF.