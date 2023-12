CEB ganha nova sede administrativa

As novas instalações somam 2.100 metros quadrados distribuídos em 46 salas e uma ampla área de circulação. Além disso, os servidores contam com 46 vagas de garagem

Completando 55 anos, a Companhia Energética de Brasília (CEB) inaugurou, nesta sexta-feira (15), sua nova sede administrativa. A unidade, localizada na Asa Norte, foi adquirida em janeiro deste ano com o investimento de R$ 34,3 milhões.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), esteve na cerimônia e comemorou a entrega. “Entregamos as novas instalações da CEB. A companhia está muito bem-instalada, prestando um belíssimo serviço para a nossa cidade. A CEB é uma empresa que tem sido premiada por várias entidades e órgãos do DF graças ao trabalho organizado de todos os diretores”, defendeu o governador.

As novas instalações somam 2.100 metros quadrados distribuídos em 46 salas e uma ampla área de circulação. Além disso, os servidores contam com 46 vagas de garagem. “Hoje nós temos uma nova CEB, que é uma empresa extremamente rentável e premiada que tem feito suas atividades, seja na geração de energia para o DF, seja na iluminação pública”, afirmou o diretor-presidente da companhia, Edison Garcia.

Por enquanto, a antiga sede, localizada no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), vai funcionar como uma área operacional de iluminação pública. Por lá, será feita a guarda de postes e luminárias da companhia. Segundo Edison Garcia, a ideia é que a área seja vendida e o dinheiro, investido em serviços prestados à população do DF: “O projeto é vender o espaço antigo e o resultado deste terreno ser revertido como dividendos para acionistas e para o GDF investir em programas sociais e de infraestrutura”.

Recentemente, o governador Ibaneis Rocha assinou o contrato de concessão do serviço à CEB, com investimentos da ordem de R$ 300 milhões. A duração do acordo é de 30 anos, e a meta é que a iluminação pública do DF seja toda de LED em breve. “Assumimos o contrato de concessão e vamos trabalhar para mudar a cidade. Queremos fazer com que o Distrito Federal tenha mais luz e segurança com lâmpadas de LED”, pontuou o diretor-presidente.

As informações são da Agência Brasília