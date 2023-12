Escolas em Planaltina ganham salas modulares

O projeto dos módulos escolares está sendo executado por todo o Distrito Federal. Estão previstas 50 novas salas em escolas da rede pública

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), inaugurou, nesta sexta-feira (15), novos blocos escolares na Escola Classe (EC) 16 e no Centro de Educação Infantil (CEI) 1, em Planaltina. Com a entrega, 770 novas vagas foram abertas nas unidades.

“É um projeto novo da Secretaria de Educação – que é a construção de módulos escolares –, em que a gente aproveita os mesmos terrenos das escolas e faz uma ampliação. Essa de Planaltina vai possibilitar que a gente retire 20 ônibus do transporte escolar, onde a gente levava crianças para outras escolas aqui no centro e agora eles podem ser atendidos perto das suas casas”, afirmou o governador.

O projeto dos módulos escolares está sendo executado por todo o Distrito Federal. Estão previstas 50 novas salas em escolas da rede pública. “Já tem vários outros [módulos] sendo construídos, que serão entregues a partir do próximo ano. A gente espera, com isso, melhorar a qualidade da educação na nossa cidade”, definiu Ibaneis Rocha. Atualmente estão em obras mais 20 módulos, sendo 10 no Guará e 10 no Paranoá.

Os novos espaços em Planaltina serão usados para abrigar novas turmas nas unidades escolares. Na EC 16, a ampliação será para o sexto ano, que passa a integrar a escola com 10 novas classes, capazes de acolher 350 estudantes de 11 anos. Já no CEI 1, a demanda da população que mora na Estância Mestre D’Armas 3 foi solucionada com mais 12 novas turmas para 420 crianças de 4 e 5 anos.

“Nós estamos proporcionando à comunidade mais qualidade no ensino público do DF. O governo vem avançando nas obras públicas, principalmente na Secretaria de Educação, que são obras eficientes e feitas para a sociedade”, afirmou o secretário substituto de Educação, Isaias Aparecido da Silva. “É o governo colocando o estudante mais próximo da sua residência”, completou.

Infraestrutura diferenciada

Todas as salas estão equipadas com mesas, carteiras, quadro branco, iluminação de LED — mais econômica e eficiente do que as lâmpadas tradicionais — e ares-condicionados. No Centro de Educação Infantil 1, os alunos ainda contam com um parquinho para os momentos de recreação. Juntas, as duas unidades somam 2.282,8 m² de área total. Os serviços foram executados pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) em parceria com a Secretaria de Educação.

“Isso é aquilo que a gente chama de engenharia social. Trata um problema que o governo teve a sensibilidade de atacar. É a dificuldade de todo ano ter que transportar aluno de uma cidade para outra, porque suas cidades de origem não têm vagas”, explicou o presidente da Novacap, Fernando Leite. “Essa foi uma obra fantástica e que foi feita rapidamente com toda a infraestrutura de sala, de cobertura termoacústica, o que traz benefício e conforto”, comentou.

As salas foram traçadas estrategicamente para estimular a concentração e trazer mais conforto aos estudantes. Entre as novidades está a cobertura com telha termoacústica — material em aço que minimiza a passagem de calor para dentro das salas de aula. Já nas portas e janelas foram utilizadas esquadrias de alumínio que evitam a passagem de ruídos.

Conforto e proximidade

O ambiente acolhedor e a estrutura moderna das novas salas buscam fazer com que os alunos se sintam mais motivados com os estudos. “Essa sala toda branquinha, com as paredes limpas, vai me dar mais emoção de vir para cá. Vai ser ótimo para me motivar a vir mais para escola, estudar e ter um bom futuro pela frente”, disse, empolgada, a aluna do 5º ano da EC 16 Vitória Garcez. “Tenho, inclusive, um sonho de fazer naves espaciais. As salas novas vão me incentivar a chegar lá”, concluiu.

“É muito diferente do que temos hoje. O ar-condicionado num dia de calor vai ajudar muito, porque é bastante quente na nossa sala. Nas mesas também tinham muitos desenhos. Agora está tudo limpinho”, avaliou Leandra Sofia de Sousa, uma das alunas de 11 anos que vai ser beneficiada com as novas estruturas no ano que vem.

A única saída dos pais dos alunos da EC 16 que concluíam o quinto ano era transferir os filhos para as escolas disponíveis no centro de Planaltina, como o Centro de Ensino Fundamental (CEF) 4, localizado a uma distância de aproximadamente 5 km. Com as novas salas entregues pelo GDF e a ampliação do ensino para o sexto ano, o pedido para que os filhos continuem estudando perto de casa foi atendido.

“Essa entrega é muito importante porque tínhamos uma demanda imensa de alunos que saíam daqui e precisavam ir para o centro da cidade. Essas novas salas são resultado de um olhar sensível do GDF em entender as necessidades da população”, pontuou a coordenadora da Regional de Ensino de Planaltina, Raissa Matos Monteiro.

A dona de casa Rose Marinho, 52 anos, comemorou a novidade para os alunos do ensino fundamental. “Não me sentiria segura de mandar minha filha pequena em um transporte escolar para o centro da cidade. Eu já estava preocupada. Fico aliviada em saber que ela vai ficar mais dois anos aqui pertinho de casa. Minha filha está feliz com essa novidade também”, afirmou.

O microempresário José Ribamar de Oliveira, 51 anos, também foi outro que celebrou a inclusão do sexto ano na escola. “Estava preocupado porque não sabia onde minha filha ia estudar. A gente mora quase em frente à escola, é só atravessar a rua e chegamos em cinco minutos. É muito bom ter essa oportunidade de passar mais um ano aqui.”

Além das novas salas de aula, a coordenação de ensino promoveu outras intervenções na EC 16. Para ligar os dois blocos da escola, foi construída uma cobertura de aproximadamente 30 metros que garante a passagem segura. Os professores também vão ganhar uma sala exclusiva, equipada com mesas, cadeiras, copa e computadores. Para essas duas obras, o investimento foi de cerca de R$ 150 mil de emenda parlamentar do deputado distrital Pepa.

As informações são da Agência Brasília