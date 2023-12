Três veículos furtados são recuperados pela PRF no DF

Todos os condutores foram encaminhados pelo crime de receptação, junto com os veículos, à Polícia Civil do DF

Entre ontem e hoje, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou três veículos furtados durante fiscalizações de rotina nas rodovias do Distrito Federal.

A primeira ocorrência foi durante fiscalização na BR-040, às 11h de quinta-feira, na área da Unidade Operacional da PRF (UOP) de Santa Maria-DF. Os policiais abordaram um Renault Duster, com placa de São Paulo, e identificaram nos registtros que se tratava de um veículo clonado. O veículo havia sido adulterado após furto em Campinas-SP, em 2019.

A segunda ocorrência também aconteceu ontem (14), na UOP de Ceilândia, na BR-070, quando uma equipe da PRF abordou um Ford Fiesta. O veículo havia sido furtado no último mês de novembro, em Brasília.

A terceira ocorrência aconteceu por volta das 11h desta sexta-feira (15). Durante fiscalização na BR-040, em Santa Maria (DF), os policiais abordaram um Fiat Pálio com ocorrência de furto. Uma mulher, de 30 anos, conduzia o veículo.

Os condutores do Renault Duster e do Ford Fiesta afirmaram que compraram seus veículos no site de vendas OLX. Todos os condutores foram encaminhados pelo crime de receptação, junto com os veículos, à Polícia Civil.