CBMDF é acionado após veículo colidir com poste em Samambaia

A colisão ocorreu por volta das 2h58 e mobilizou duas viaturas para o local

Na madrugada desta quinta-feira (14), uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionada para atender a uma ocorrência de colisão de veículo contra um poste em Samambaia Sul.

O acidente aconteceu na QR 429, próximo ao balão próximo à Igreja Batista Ebenézer, em Samambaia-DF. Ao chegar ao local, a equipe de socorro constatou que se tratava de uma colisão envolvendo um veículo VW/SANTANA de cor vermelha com o poste de energia elétrica.

A condutora do veículo, de 40 anos, estava com uma fratura exposta na perna direita. Apesar do ferimento, ela estava consciente e orientada, sendo prontamente transportada ao Hospital Regional de Ceilândia para receber atendimento médico.

Além da condutora, havia um passageiro masculino adulto no veículo. Ele apresentava suspeita de fratura no braço esquerdo, mas estava consciente e orientado. O passageiro também foi encaminhado ao Hospital Regional de Ceilândia, desta vez pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).