CBMDF é acionado após supermercado pegar fogo em Ceilândia

Na madrugada desta sexta-feira (19), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a uma ocorrência de incêndio no supermercado Jota, localizado na quadra 34 do setor habitacional Sol Nascente em Ceilândia.

Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que as chamas haviam se alastrado pelo estabelecimento comercial, envolvendo o depósito do supermercado. A equipe de combate a incêndio agiu rapidamente, realizando um ataque preciso para conter e extinguir o fogo.

Graças à pronta resposta dos bombeiros, o incêndio foi controlado e restrito ao depósito, impedindo que se alastrasse para outras áreas do supermercado, que possui uma extensão de 350 metros quadrados.