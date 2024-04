Acidente envolve três carros em São Sebastião

Um acidente envolvendo três veículos parou o trânsito na DF 463, sentido São Sebastião, nesta quinta-feira (18). Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência às 17h47. Duas pessoas foram encaminhadas ao hospital.

A colisão aconteceu na DF 463, via de acesso a São Sebastião, entre o Jardim Botânico 3 e o Jardins Mangueiral.

O primeiro carro era conduzido por uma mulher de 31 anos, que seguia no sentido São Sebastião — Jardim Botânico e colidiu com outro carro, conduzido por uma mulher de 56 anos, que colidiu com um terceiro carro, conduzido por uma mulher de 37 anos, ambos cruzavam o acesso entre Jardins Mangueiral e Jardim Botânico 3.

As equipes atenderam e avaliaram as vítimas envolvidas no acidente, duas necessitaram de transporte para ambiente hospitalar.

A condutora do terceiro carro foi conduzida ao Hospital Brasília por uma ambulância da UTI Vida, a vítima estava grávida e se queixava de dor na lomba. A condutora do segundo carro foi transportada para o HRL (Hospital Regional Leste), antigo Hospital do Paranoá, se queixando de dor na lombar.

Para o atendimento da ocorrência, a via de acesso, São Sebastião — Jardim Botânico, ficou totalmente interditada, sendo feito um desvio do trânsito pela marginal.

O local ficou aos cuidados da PMDF para as providências necessárias.