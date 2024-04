Agências do Trabalhador do DF têm 597 vagas de emprego abertas nesta sexta (18)

As agências do trabalhador oferecem 597 oportunidades de recolocação profissional nesta sexta-feira (19). As vagas são para diversas funções e oferecem benefícios, além da remuneração. Do total, 77 são exclusivas para pessoas com deficiência (PcD) e uma para estágio. Esta última é para o cargo de auxiliar administrativo, com oferta de R$ 31,25/ dia.

Para o público geral, no Guará, estão abertas 15 vagas para sushiman, com salários de R$ 1.700 a R$ 2.400, e 14 para cozinheiro geral, em que os rendimentos variam de R$ 1.600 a R$ 1.616. Há ainda 11 postos para garçom (R$ 1.412), dez para auxiliar de limpeza (R$ 1.415), dez para atendente de balcão (R$ 1.425), entre outras. Já em Santa Maria, a demanda maior é por dez montadores (R$ 2.368), enquanto em Águas Claras é por 15 corretores de imóveis (R$ 6.000).

Também estão abertas oportunidades sem local fixo de trabalho com remunerações entre R$ 1.412 e R$ 1.947,40. São 30 para repositor em supermercados, 30 para ajudantes de carga e descarga de mercadoria, 20 para operador de caixa, dez para repositor de mercadorias, dez para fiscal de prevenção de perdas, dez para conferente de logística, dez para atendente de padaria e oito para motofretista.

Interessados devem cadastrar o currículo pelo aplicativo Sine Fácil ou presencialmente, em uma das 14 agências do trabalhador. Os espaços funcionam das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Catarina Loiola, da Agência Brasília