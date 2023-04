CBMDF atende incêndio de grande proporção em galpão no SIA

O combate durou mais de duas horas, do início até o rescaldo, sendo utilizado mais de 20 mil litros d’água, inclusive água de hidrante de rua

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), foi acionado às 22h46, dessa segunda-feira (17), para atender um incêndio que atingiu um galpão de aproximadamente 240m2(80×30) que armazenava materiais de construção, no SIA Trecho 3.

O incêndio consumiu grande parte dos materiais, como plásticos, madeiras, papelões, cerâmicas e outros ainda não identificados.



Quando as equipes chegaram no local, o incêndio estava bastante avançado, sendo combatido pela parte de fora do prédio, devido a dificuldade de entrar.



O combate durou mais de duas horas, do início até o rescaldo, sendo utilizado mais de 20(vinte) mil litros d’água, inclusive água de hidrante de rua.