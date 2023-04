PCDF prende envolvidos em estupro coletivo em Sobradinho II

Câmeras de segurança flagraram o momento em que a jovem forçada a entrar em um veículo, tenta fugir mas é impedida

Dois homens, um de 24 e outro de 32 anos, foram presos pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na tarde de segunda-feira (17), após abusarem sexualmente de uma jovem de 19 anos, em Sobradinho II.

O crime ocorreu na noite do último domingo (16), quando a vítima teria sido convidada para sair com um dos suspeitos. Segundo investigações, os dois foram até o estacionamento de um posto de combustível, na região. Eles iniciaram a ingestão de bebida alcoólica, até que o outro suspeito chegou no local.



Ainda no posto, um dos envolvidos passou a beijar a jovem à força, mesmo ela dizendo que “não”, de acordo com a polícia. Em seguida, eles forçaram a vítima a entrar no veículo e se dirigiram a um motel próximo.

Durante as investigações a PCDF teve acesso a imagens de câmeras de segurança interna que registraram o momento em que a vítima tenta sair do carro e fugir da dupla, e é impedida por um deles.

A vítima teria tentado pular da sacada do motel para fugir dos agressores, mas de acordo com a polícia, os suspeitos aproveitaram-se do fato da vítima ter ingerido bebida alcoólica e passaram a forçá-la a manter relações sexuais, inclusive sem o uso de preservativo.

Após cometer os abusos, a dupla deixou a vítima em sua residência, na zona rural de Sobradinho II. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) constatou lesões e sinais de violência na vítima.

Presos em flagrante pela 35Delegacia de Polícia (Sobradinho II), os criminosos irão responder por estupro coletivo praticado contra pessoa vulnerável, e podem pegar até 20 anos de prisão.