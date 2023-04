Homem estupra mãe idosa e acamada em hospital do Lago Sul

Policiais foram até o local e coletaram imagens do Circuito Fechado de TV (CFTV). Após coletar as imagens, foi possível constatar o crime

Algumas horas após estuprar a própria mãe, idosa e hospitalizada, um homem de 36 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Além dos abusos o homem resistiu à prisão e teria desacatado os policiais.

O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (17) em um hospital do Lago Sul. A vítima, uma idosa de 78 anos, acamada, com demência e diversos problemas de saúde, teria sofrido os abusos dentro do quarto do hospital, de acordo com as investigações.

As equipes da 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul), foram até o local e coletaram imagens do Circuito Fechado de TV (CFTV). Após coletar as imagens, foi possível constatar o crime.

A polícia identificou, localizou o criminoso e, na tarde desta segunda-feira (17), ele foi preso em sua residência na Asa Norte. O homem teria ainda, resistido à prisão. Segundo a equipe policial, o suspeito tentou agredir os policiais, desacatou a equipe e danificou a porta da viatura com um chute.

Após as providências legais, o autor foi encaminhado à Carceragem da PCDF, onde aguardará audiência de custódia. Ante à gravidade dos fatos, o delegado que presidiu o flagrante representou pela conversão da prisão em flagrante do indiciado em prisão preventiva.