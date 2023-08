Catadores de materiais recicláveis recebem abafadores e instruções para combate preventivo a incêndios

Além de um aceiro realizado ao redor do Complexo Integrado de Reciclagem do DF, catadores receberam abafadores e instruções para o combate seguro e preventivo de incêndios

Na tarde desta quinta-feira (3/8), mediante solicitação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal do DF, Bombeiros Militares (CBMDF) entregaram abafadores e ministraram instruções sobre combate preventivo a incêndios a catadores, no Complexo Integrado de Reciclagem do Distrito Federal (CIR/DF). A Ação integra o Plano de Prevenção de Combate a Incêndios Florestais (PPCIF), um sistema de parcerias institucionais que visa à proteção do cerrado.

De acordo com a servidora da SEMA/DF, Carolina Schubart, coordenadora do PPCIF, realizou-se anteriormente um aceiro, ao redor do complexo, com maquinário da Novacap, para a prevenção de incêndios. “A ideia não foi apenas de entregar as ferramentas para combate inicial do fogo, mas também de instruir os catadores sobre prevenção de queimadas e a respeito dos procedimentos de segurança em casos de incêndios”, explicou Schubart.

Para o tenente do Corpo de Bombeiros do DF, Dayan Alves Pereira,a entrega dos equipamentos possibilita que os trabalhadores possam realizar o primeiro combate ao fogo, até a chegada do socorro especializado dos militares. “É uma parceria muito importante que pode minimizar de forma substancial incêndios em grande escala”, comentou o Dayan. A integração e cooperação mútua são princípios importantes que direcionam o plano de prevenção.

Segundo a presidente da Central das Cooperativas de Trabalho de Materiais Recicláveis (Centcoop), Aline Sousa da Silva, trata-se de uma iniciativa muito importante, tendo em vista a localização do espaço. “Nós atuamos numa área altamente inflamável. Um local de cerrado, onde no período de seca transforma-se numa área de risco. Portanto, a entrega dos abafadores e as instruções conferem mais segurança aos trabalhadores, ao cerrado e aos materiais recicláveis”, disse Aline.

O objetivo do PPCIF é reduzir a ocorrência e a reincidência de incêndios florestais no Distrito Federal em número e extensão. Por isso, prevê uma estruturação de combate e prevenção ao fogo no cerrado como uma ação permanente do governo. Entre as medidas previstas, estão a gestão de resíduos para a redução da queima e da causa de incêndios acidentais. Essa gestão inclui o mapeamento e a prevenção ao depósito de resíduos, assim como o estabelecimento de rotinas de retirada dos locais potenciais de incêndio.