Motorista passa mal e bate em prédio na Asa Norte

Um carro colidiu contra um prédio, na manhã desta quinta-feira (13), após a motorista passar mal. O acidente aconteceu na quadra 710/711 da Asa Norte.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), além do prédio a mulher também bateu em outro veículo.

Ainda de acordo com a corporação, a motorista, identificada apenas como D.V.M.P., de 53 anos, estava desorientada no momento do atendimento e se queixava de dores no pescoço. Ela foi transportada para o Hospital de Base (IHBB).

O motorista do segundo carro, identificado como T.T.M.M., de 37 anos, não se feriu.

O CBMDF não tem informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Militar do DF (PMDF) foi acionada e ficou responsável pelo local.