Casamento comunitário realiza o sonho de mais 30 casais

Neste domingo, 10, trinta casamento foram realizados no Museu da República, por meio do programa Casamento Comunitário

Neste domingo, 10, trinta casamento foram realizados no Museu da República, por meio do programa Casamento Comunitário, da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus). Essa foi a segunda em 2022, e desde de 2019, já foram seis cerimonias e 228 casais casados.

O programa possibilita a cidadãos com recursos limitados casar sem os custos com vestidos, ternos, maquiagem, cabelo, fotógrafos, decoração, música e outros itens que fazem parte de uma cerimônia matrimonial.

“Temos a missão de cuidar das famílias do Distrito Federal e esse programa de governo vem para trazer essa união. Com o decreto, o casamento comunitário continua para sempre, a não ser que alguém revogue, mas sei que a intenção do governador Ibaneis Rocha não é parar com essa política pública”, ressalta o secretário de Justiça e Cidadania, Jaime Santana.

O titular da Sejus comemorou o retorno do evento sem as restrições impostas pela pandemia da covid-19. “É uma honra organizar esse casamento comunitário mais uma vez. É o primeiro sem as máscaras, com a possibilidade de poder observar o sorriso e a emoção de todos.”

A copeira Ivanilde Cardoso da Silva, 38 anos, não escondia a felicidade de transformar em realidade o sonho de oficializar a união com o pedreiro Adalberto Silva de Jesus, com quem se relaciona há dois anos. “Só foi possível por conta do casamento comunitário. Eu não conseguiria se não existisse essa ação do GDF. Não teríamos condições financeiras de bancar um casamento”, comemora. “Ela queria casar vestida de noiva e eu não queria perdê-la, e estamos aqui”, completou Adalberto.

A dona de casa Gabriela Lima da Conceição e o montador de drywall, material a base de gesso, Isaías Francisco dos Santos, pais de duas crianças, de nove e de dois anos, também celebraram a união de 14 anos neste domingo. “Finalmente chegou o dia de podermos nos unir como eu sempre quis”, disse, ainda visivelmente emocionada. Isaías, o marido.

Mesmo bem-humorado, Isaías não conseguia disfarçar a emoção. “Vou terminar chorando. O Museu da República é um cartão-postal da cidade e deixa a cerimônia ainda mais bonita”, admitiu.