Médico diz que caso de Rodrigo é um milagre, relata irmão

Diogo Mussi atualizou neste último domingo (10), por meio das redes sociais, o quadro de saúde do ex-bbb, que é estável

De acordo com relatório diário de Diogo Mussi divulgado neste domingo (10), o estado de saúde do ex-BBB Rodrigo Mussi segue estável e com boas reações neurológicas.

Neste sábado (9), o administrador começou o processo de extubação. Segundo o irmão, isso deve levar alguns dias. “Um dos médicos afirmou que o caso do Rodrigo é um milagre e que sua recuperação tem sido muito boa. O Rodrigo renasceu”, escreveu Diogo em seus stories.

O ex-BBB sofreu um grave acidente de carro na madrugada do dia 31 de março. Rodrigo estava no banco de trás de um carro por aplicativo que se chocou com a traseira de um caminhão. Apenas Rodrigo teve ferimentos, sofrendo traumatismo craniano e outras fraturas pelo corpo.

Na última quinta-feira (7), Diogo contou que uma cirurgia na perna direita do irmão havia sido um sucesso. O procedimento havia sido feito para retirar a gaiola que a sustenta para colocar uma haste. Anteriormente, ele passou por outra cirurgia na cabeça.

O administrador também tem sido submetido a ressonâncias e, segundo o irmão, na sexta-feira (8) ele já estava com força suficiente nos pulmões, de modo que “o respirador está funcionando apenas como suporte neste momento.”