Casamento Comunitário: Coração palpitando, frio na barriga e emoção marcam contagem regressiva para a cerimônia

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), com o apoio de 34 parceiros, organiza os últimos detalhes da 2ª edição do Casamento Comunitário, marcado para o próximo domingo (5), no Museu Nacional da República. Cada casal poderá levar somente quatro testemunhas para evitar aglomeração. A celebração será realizada pela Juíza de Paz Mirtala Carvalho Delmondez.

Entres os preparativos finais para o grande dia estão o recebimento dos vestidos de noiva ajustados pelo Senac, o recebimento das flores, a iluminação do espaço e a organização da sala de massagem para as noivas, além da sanitização do Museu, visando o cumprimento das medidas de enfrentamento ao coronavírus.

“Estamos preparando algo moderno, seguro e organizado para garantir a unidade familiar e o sonho de muitos casais. O objetivo da Sejus é promover o direito de poder oficializar o matrimônio, de modo solidário, sem que haja nenhum custo financeiro aos contemplados, estamos preparando tudo para que o grande dia seja mágico”, disse a secretária Marcela Passamani.

A cerimônia obedecerá aos protocolos de segurança, o que inclui a restrição de entrada de pessoas no local do evento, assim como ocorreu na 1ª edição do Casamento Comunitário de 2021, realizada em maio deste ano. “No último ensaio, explicaram como será rígido no dia do casamento por causa da Covid-19, isso me deixou mais confiante e segura. A ansiedade está grande, não estou nem conseguindo dormir direito”, explicou emocionada a noiva Camille Maria, 18 anos.

Para o noivo Marcelo de Oliveira, 33 anos, a ansiedade também está grande. “O dia está perto, nós recebemos as orientações e acho que será um dia tranquilo. Com fé em Deus, vamos sair de lá bem e felizes. Também achei muito legal que terá esse momento de preparativos para as noivas. Esse apoio é muito importante”, completou.