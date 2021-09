Trio é preso ao tentar sacar R$ 18 milhões em agência bancária

Além do cheque de R$ 18 milhões, um outro foi encontrado com uma das pessoas, esse com uma valor de quase 10 milhões

Três indivíduos foram presos na última quinta-feira (02) ao tentarem sacar um cheque falso de R$ 18 milhões. Os três tentavam realizar a ação em uma agência bancária no Gama. Ao saber da tentativa, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada e prendeu os três em flagrante. Leia também PCDF prende trio suspeito de furto e receptação

Homem é preso após tentativa de homicídio na Asa Sul

MPDFT denuncia policiais que agrediram detento na Papuda Além do cheque de R$ 18 milhões, um outro foi encontrado com uma das pessoas, esse com uma valor de quase 10 milhões. Ambos os cheques foram constatados como fraudados pelo Banco. A polícia acredita que, se o trio conseguisse sacar o primeiro cheque, eles apresentariam o segundo, o que totalizaria aproximadamente R$ 28 milhões.