Advogada atropelada no Lago Sul continua em estado grave

Elisa Costa

[email protected]

A advogada Tatiana Matsunaga, de 40 anos, foi atropelada, pelo advogado Paulo Ricardo Moraes Milhomem, de 37 anos, na QI 19 do Lago Sul em Brasília (DF). Na última quinta-feira (2), ela passou por uma cirurgia de traqueostomia e está em estado grave de saúde, internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital Brasília.

Luiz Sérgio, pai da advogada, falou com o Jornal de Brasília e explicou a situação: “Ela não está sedada, mas ainda está inconsciente. Ela fez o procedimento de traqueostomia ontem, para facilitar a situação e está se adaptando. Todos estamos na expectativa dela acordar, mas infelizmente isso vai depender só dela. Os médicos ainda não sabem dizer quando isso pode acontecer.”

A 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul) está investigando o caso. “A unidade de policiamento foi comunicada e, com base nas imagens, identificamos o condutor”, explicou o delegado-chefe Renato Fayão. Paulo Ricardo responderá pelo crime de homicídio qualificado tentado, acumulado com motivo fútil.

Paulo Ricardo afirmou em depoimento que se sentiu ameaçado pois achou que a advogada o marido tinha alguma arma, e por isso agiu daquela forma, porém dias depois, comentou que o ato não foi intencional e ele apenas desejava sair da rua passando pela calçada. O advogado de Paulo agora pede a prisão domiciliar do acusado.

O caso

O incidente ocorreu depois de Paulo e Tatiana terem discutido no trânsito, no dia 25 de agosto, que resultou em tentativa de homicídio, registrado pelas câmeras de segurança da casa da vítima. Nas gravações é possível ver Paulo fugindo com o carro, e o marido de Tatiana indo socorrê-la.

Tatiana sofreu traumatismo craniano, fraturas na bacia e fratura exposta no tornozelo. Ela já passou por uma cirurgia para retirada de um coágulo de sangue na cabeça na semana do acidente.