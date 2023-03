Casal responsável por entregar drogas é preso em Taguatinga

O Grupo Tático Operacional do 2º Batalhão (Gtop 22) apurava várias denúncias de entrega de drogas, no Setor de Mansões Taguatinga

Um casal foi detido realizando a entrega de drogas em Taguatinga, às 19h, dessa segunda-feira (13). O Grupo Tático Operacional do 2º Batalhão (Gtop 22) apurava várias denúncias de entrega de drogas, no Setor de Mansões Taguatinga e na QSC 19.



A equipe policial avistou o suspeito saindo em uma motocicleta na QR 616 de Samambaia. O motociclista foi abordado na Quadra 14 do SMT, e foi encontrado uma porção de haxixe e que entregaria para uma terceira pessoa.

O homem relatou que morava na QR 201 de Samambaia, mas quando questionado da casa na QR 616, ele acabou confessando que esta residência era usada para guardar drogas para uma terceira pessoa que não quis revelar o nome.



No conjunto C da QR 616 os policiais encontraram 4 Kg de skank, 92 comprimidos de MDMA, 270g de haxixe, 10g de cocaína, R$ 66,00 em espécie, duas balanças de precisão e um caderno de contabilidade do tráfico.



A esposa do suspeito estava na residência e a droga espalhada pela casa. Ela confirmou a versão do marido e disse que o local era usado para guardar o entorpecente para uma terceira pessoa não revelada. Ambos foram encaminhados para a 21ª DP para o registro do flagrante.