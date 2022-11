Casal é atacado por enxame na Asa Sul

O casal tinha várias picadas na região da cabeça, face, pescoço e braços, além de apresentarem tontura, dor de cabeça, dores abdominais e náuseas

Um homem e uma mulher foram atacados, no início da tarde desta terça-feira (29), por um enxame de abelhas na quadra 209 da Asa Sul.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o homem, de 32 anos, e a mulher, de 28 anos, foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Núcleo Bandeirante com várias picadas na região da cabeça, face, pescoço e braços, além de apresentarem tontura, dor de cabeça, dores abdominais e náuseas.

Os militares realizaram a averiguação do local e voltarão de noite para tentar capturar as abelhas. Ainda de acordo com a corporação, não é possível realizar a captura dos animais durante o dia dos animais por eles estarem mais ativos e dispersos.