Taxa de desemprego total cai 1,3% em um ano

No último ano, o aumento no nível ocupacional foi resultado do crescimento dos setores de construção e serviços

A taxa total de pessoas desempregadas no Distrito Federal caiu de 20,3% para 19% em um ano, segundo a Pesquisa de Emprego e Desemprego no DF (PED-DF), divulgada nesta terça-feira (29). A PED-DF é elaborada pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do DF (IPEDF) e pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Ainda de acordo com o levantamento, no último ano, o aumento no nível ocupacional foi resultado do crescimento dos setores de construção e serviços, além do aumento do trabalho autônomo. A população em idade ativa (PIA), ou seja, pessoas com 14 anos ou mais que integram o mercado de trabalho, ocupadas ou desocupadas, caiu 0,8%, indo de 70% para 69,2%.