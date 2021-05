Casal desce do carro pouco antes de carreta esmagar o veículo

Condutor da carreta, carregada com cerca de 30 toneladas de eucalipto, perdeu o controle da direção ao fazer uma curva e tombou em cima do carro

Pouco tempo depois de um casal descer de um carro, o veículo foi totalmente esmagado por uma carreta que tombou. O acidente ocorreu na zona rural de Alexânia-GO, no Entorno do Distrito Federal. Na ocasião, o casal havia ido buscar a filha, para que todos partissem. As informações são do Portal G1.

A família mora em Goiânia-GO, mas havia passado o fim de semana em uma fazenda, em Alexânia. Na segunda-feira (24), o casal estava pronto para deixar o local e saiu do veículo para buscar a filha. A mãe da menina, a gerente contábil Maria Luiza Dias, informou que também aproveitou para arrumar as bagagens.

Antes que o casal retornasse, o condutor de uma carreta, carregada com cerca de 30 toneladas de eucalipto, perdeu o controle da direção ao fazer uma curva e tombou em cima do carro.

Um guincho retirou a carreta de cima do veículo e, só então, a família se deu conta do estrago. Segundo Maria Luiza, a empresa responsável pela carreta afirmou que vai pagar o prejuízo causado.