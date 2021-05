Relembre outras polêmicas envolvendo Neymar fora de campo

Recentemente, veio à tona uma denúncia de assédio envolvendo o jogador

Recentemente, veio à tona uma denúncia de assédio envolvendo o jogador Neymar. Reportagem do The Wall Street Journal diz que o atleta teve seu contrato rompido com a Nike, em agosto do ano passado, devido a investigações após uma funcionária acusá-lo de ter tentado forçá-la a praticar sexo oral.

Neymar nega as acusações, e as investigações definiram o caso como inconclusivo. No entanto, a Nike teria decidido romper o vínculo porque o jogador não teria colaborado com as investigações.

Não é a primeira polêmica envolvendo o atleta de 29 anos. Relembre outras polêmicas vividas por Neymar ao longo da carreira:

Sonegação fiscal

Neymar e o pai já foram acusados de fraudes fiscais entre 2011 e 2013, antes de o atleta se transferir ao Barcelona. Em 2017, o jogador pagou cerca de R$ 8 milhões para a Receita Federal.

Carnaval

Em fevereiro de 2019, enquanto se recuperava de uma lesão no quinto metatarso do pé direito, Neymar aproveitou o período de folga no Paris Saint-Germain (PSG) para ir ao Carnaval no Brasil. O jogador foi flagrado dançando em camarotes e também ao lado da cantora Anitta.

Soco em torcedor

Em abril de 2019, Neymar deu um soco em um torcedor do Rennes, após a derrota do Paris na Copa da França. O atleta pegou três partidas de gancho.

Discussão com Draxler

Ainda após a derrota, Neymar teria discutido com Draxler. O o alemão teria chamado o brasileiro de individualista, e o brasileiro, replicado: “Quem é você para falar comigo assim? Só sabe dar passe para trás”. O técnico à época, Thomas Tuchel, teve que apartar a briga.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Najila

Em junho de 2019, Neymar foi acusado de ter praticado agressão e estupro pela modelo Najila Trindade. Embora o caso tenha viralizado mundialmente, o Ministério Público de São Paulo pediu o arquivamento do inquérito.

Homofobia

Queixa de homofobia – Em junho de 2020, Neymar foi acusado de homofobia após xingar o então padrasto de “viadinho”, em conversa vazada com seus amigos.

Mangaratiba

Neymar teria ainda promovido uma festa de cinco dias em Mangaratiba (RJ), apesar das restrições por conta da pandemia de Covid-19, no final do ano passado. O evento teria ocorrido com cerca de 500 convidados. A assessoria negou a realização da festa.