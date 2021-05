Policial é esfaqueada na França, agressor conseguiu fugir

As escolas locais foram fechadas, e os alunos confinados, em seu interior, disse um funcionário da cidade

Uma guarda municipal francesa foi gravemente ferida em um ataque a faca, na cidade de La Chapelle-sur-Erdre (oeste) – disse a Gendarmeria à AFP.

O agressor, que teria fugido a pé, está sendo procurado por pelo menos 80 policiais e dois helicópteros, acrescentou a mesma fonte.

As escolas locais foram fechadas, e os alunos confinados, em seu interior, disse um funcionário da cidade.

A polícia, que foi ferida nos membros inferiores, encontra-se em uma situação grave, segundo uma fonte próxima à investigação.

O ministro do Interior, Gérald Darmanin, anunciou que seguirá para o local do ataque.

Na semana passada, milhares de policiais se reuniram no centro de Paris para exigir punições mais severas pelas agressões contra as forças de segurança.

Os ataques têm-se multiplicado na França nos últimos meses.

No início deste mês, um agente foi assassinado durante uma operação antidrogas na cidade de Aviñón, no sul da França. E, em abril, uma funcionária da polícia foi assassinada em um ataque, também com faca, em uma delegacia ao sul de Paris.

