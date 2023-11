Caminhão pega fogo em galpão em Santa Maria

Segundo o CBMDF, ao chegar no local, a equipe encontrou o veículo já completamente envolve em chamas e iniciaram rapidamente o combate do fogo. Ninguém se feriu

Um caminhão ficou completamente destruído, na manhã desta quarta-feira (15), após pegar fogo em um galpão às margens da BR-040, na região de Santa Maria.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, a equipe encontrou o veículo já completamente envolve em chamas e iniciaram rapidamente o combate do fogo. Ninguém se feriu.

Veja o vídeo:

Ainda de acordo com a corporação, as chamas já começavam a se espalhar pelas de demais baias de manutenção da Concessionária de Caminhões DAF e outros caminhões que estavam no local.

Segundo os funcionários da empresa, o princípio de incêndio teria ocorrido durante um reparo no veículo e, devido à grande quantidade de material combustível e gases inflamáveis no ambiente, mesmo com a utilização 4 (quatro) extintores de incêndio, o fogo não pôde ser contido por eles.