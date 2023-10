Casa pega fogo no Setor Oeste do Gama

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência e informou que não houve vítimas

Uma casa pegou fogo na tarde desta quinta-feira (26), na Quadra 14 do Setor Oeste do Gama. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência e informou que não houve vítimas.

Ao chegar no local, o CBMDF avistou uma grande quantidade de fumaça saindo pela porta, que estava fechada, e pelo teto da residência. O foco das chamas era em dos quartos, que foi apagado pela equipe que estava no local.

O motivo do incêndio não foi divulgado