Homem fica gravemente ferido após cair de 3 metros em Ceilândia

Ele foi avaliado pela equipe de socorristas e apresentava Trauma Cranioencefálico (TCE) e Parada Cardiorrespiratória (PCR)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, nesta quinta-feira (26), um homem que ficou gravemente ferido depois de cair de aproximadamente 3 metros em Ceilândia.

A vítima, de 40 anos, caiu do telhado de uma obra na QNN 2/4.

Ele foi avaliado pela equipe de socorristas e apresentava Trauma Cranioencefálico (TCE) e Parada Cardiorrespiratória (PCR).

As manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) foram feitas e durante o ciclo de manobras com o auxílio da tripulação do Resgate Aéreo do CBMDF a PCR foi revertida e a vítima foi transportada para o IHBB, com monitoramento de sinais vitais, inconsciente e instável.