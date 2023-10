MPDFT denuncia pai que matou filho de dois anos

Foram constatadas lesões no nariz, têmporas, olhos e pálpebras, lábios, braços, mãos, tornozelo, região dorsal, região lombar e glúteos

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) apresentou à Justiça a denúncia criminal contra um homem acusado de agredir e matar o próprio filho de dois anos. O crime aconteceu no último dia 17, no Paranoá.

Segundo o MPDFT, Wagner Pereira da Silva agrediu o filho que o levou a uma hemorragia interna intensa e ao rompimento do pâncreas. O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) chegou a ser acionado, mas o menino já havia morrido.

Ainda de acordo com o ministério, Wagner utilizou “meio cruel”, já que a criança foi agredida com repetidos golpes. Foram constatadas lesões no nariz, têmporas, olhos e pálpebras, lábios, braços, mãos, tornozelo, região dorsal, região lombar e glúteos.

No documento, o ministério pede que o acusado seja julgado e condenado por homicídio qualificado, cometido por motivo torpe, com emprego de meio cruel, com recurso que dificultou a defesa da vítima e contra menor de 14 anos que era seu descendente direto.

O crime foi, ainda, cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que Wagner esperou que a mãe do menino saísse, para que ninguém pudesse defender a criança.