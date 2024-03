Cartilha ‘Vamos Conversar’ propõe um diálogo contra a violência doméstica

A cartilha “Vamos Conversar” foi distribuída em órgãos públicos e está disponível no site do Sindjus para toda sociedade

Com o Brasil registrando alarmantes 1.378 casos de feminicídio em 2023, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), a conscientização sobre a violência doméstica se torna ainda mais urgente e necessária. Nesse contexto, o Núcleo Permanente Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Distrito Federal (NJM/TJDFT) e o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e Ministério Público da União (Sindjus) uniram esforços para lançar a cartilha “Vamos Conversar”.

O objetivo da parceria é disseminar informações e promover a conscientização sobre a violência doméstica, destacando a importância do diálogo como ferramenta fundamental na abordagem do tema. A cartilha “Vamos Conversar” foi distribuída em órgãos públicos e está disponível no site do Sindjus para toda sociedade, tornando-se recurso educativo de fácil acesso e disseminação.

Ao integrar a iniciativa, o Sindicato reforça o compromisso com a promoção da cultura de respeito e combate à violência contra a mulher. “Por meio da divulgação e compartilhamento da cartilha, os servidores e a sociedade em geral são convidados a se engajar nesse importante diálogo e contribuir para a construção de relações mais saudáveis e igualitárias”, pontua a coordenadora de Integração Sociocultural do Sindjus, Soninha Cardoso.

Para a entidade, a conscientização sobre a violência doméstica é um passo essencial para a transformação da realidade e a prevenção de situações de violência. “Juntos, o NJM/TJDFT e o Sindjus buscam fazer a diferença e promover mudanças significativas na sociedade. Nosso chamado é para que as pessoas ajudem a divulgar a iniciativa e façam parte dessa importante campanha pela conscientização e pelo respeito. Juntos, podemos construir um futuro mais justo e seguro para todos”, destaca o coordenador-geral do Sindjus, Costa Neto.

Informações são da Agência Brasília