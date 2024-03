Controladoria reúne órgãos para alinhamento sobre transparência

Encontro tratou da Lei de Acesso à Informação e do Índice de Transparência do GDF

Representantes da Escola de Governo (Egov) e de 21 órgãos e secretarias do Distrito Federal se reuniram na tarde desta quarta-feira (13) na Controladoria-Geral do DF (CGDF) para abordar o Índice de Transparência do GDF (ITA) e fazer um apanhado geral sobre o acesso à informação.

“Sabemos que as questões relacionadas à transparência podem trazer dúvidas, por isso estamos sempre junto aos órgãos buscando orientar sobre aquilo que precisa estar disponível ao cidadão sem que ele necessite acionar o Estado”, afirmou o controlador-geral do DF substituto, Breno Albuquerque.

O Índice de Transparência do GDF foi criado para incentivar servidores a se engajarem e se comprometerem com a Lei de Acesso à Informação (LAI). Por isso, a CGDF reuniu alguns pontos que necessitam de atenção por parte de todos os órgãos envolvidos.

Auditores de Controle Interno têm bolsas de estudo para pós-graduação

Controladoria-Geral do DF inaugura nova sala da Ouvidoria

DF é exemplo de transparência no pagamento de benefícios sociais

“É importante falar que o alinhamento também foi uma decisão do Conselho de Transparência e Controle Social [CTCS], que está acompanhando o ITA e concluiu ser necessária esta reunião para que a gente orientasse os órgãos e oferecesse esse apoio para, assim, aumentar o número de órgãos dentro dos critérios propostos pelo ITA, que se baseia na LAI”, explicou a subcontroladora de Transparência e Controle Social da CGDF, Rejane Vaz.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A sociedade tem o direito de cobrar o que os órgãos estão fazendo, e a transparência permite isso”, lembrou o secretário-executivo de Cidades, Claudio Santos. “É uma oportunidade para que possamos trabalhar melhor para a sociedade e entregar um bom trabalho.”

Conheça o Guia de Transparência.

*Com informações da CGDF