Carros abandonados são retirados das ruas do Guará

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), em parceria com a Polícia Militar do DF (PMDF) e administração regional do Guará, retirou, nesta quinta-feira (02), 11 carros abandonados das ruas da região.

A força-tarefa atende demanda da Ouvidoria do Governo do Distrito Federal (GDF), do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) e do Comitê de Áreas Integradas de Segurança (Caisp). A operação teve o objetivo de remover veículos que representam riscos à saúde pública, podendo ser abrigo para usuários de drogas ou focos do mosquito Aedes aegypti e de animais peçonhentos.

Moradora da QE 40, Juliana Silva elogiou a ação e disse que as sucatas causavam insegurança na quadra. “Fico muito feliz em ver esses carros velhos sendo retirados da frente da minha casa. Foi eu mesma que fiz a solicitação pela Ouvidoria e estou muito satisfeita em ter minha demanda atendida em pouquíssimo tempo”, agradeceu.

O administrador do Guará, Artur Nogueira, destacou a importância do trabalho integrado entre os órgãos do GDF em prol da população. “Esse trabalho de remoção de sucatas evita ameaças à saúde pública e gera mais segurança na cidade. Nosso muito obrigado a todos os envolvidos”, ressaltou.

As informações são da Agência Brasília