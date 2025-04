Carro tomba na DF-251 e motorista é encaminhada ao hospital com escoriações

Uma mulher de 52 anos ficou ferida após o carro que dirigia tombar às margens da DF-251, na altura do Km 23, região de São Sebastião. O acidente aconteceu à meia-noite desta sexta-feira (11), e mobilizou três viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Quando os socorristas chegaram ao local, encontraram o veículo, um Honda City de cor prata, tombado fora da pista. A motorista, identificada como R. C. M. C., foi atendida no local e encaminhada consciente e orientada ao Hospital Regional do Paranoá. Ela apresentava escoriações pelo corpo.

As causas do acidente ainda são desconhecidas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiu a responsabilidade pela cena.