TJDFT recebe terreno para projetos de expansão do Tribunal

Na última segunda-feira, 7/3, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) recebeu o Termo de Entrega do imóvel, localizado no SCES, Trecho 03, Lote 01, Polo 08, Brasília/DF, da Superintendência do Patrimônio da União no Distrito Federal (SPU/DF).

O terreno, com uma área total de 28.900 m², poderá ser incorporado aos futuros projetos de expansão do Tribunal, conforme o planejamento estratégico da Corte. Na região, próxima ao imóvel, funcionam três relevantes órgãos: o Instituto Serzedello Corrêa (ISC/TCU), a Agência Nacional de Transporte Terrestres (ANTT) e o Conselho da Justiça Federal (CJF).

*Informações do TJDFT