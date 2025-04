Bombeiros resgatam cadela de cisterna de 25 metros em chácara de Sobradinho

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) resgatou, no início da noite desta quinta-feira (10), uma cadela que havia caído em uma cisterna de aproximadamente 25 metros de profundidade no Núcleo Rural Lago Oeste, região de Sobradinho.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram o animal, chamado Chocolate, no fundo do poço, que continha apenas uma pequena quantidade de água. A equipe montou um tripé de resgate e, utilizando técnicas de multiplicação de força com roldanas, uma bombeira desceu até a base da cisterna para realizar o resgate.

A cadela foi retirada com sucesso, sem apresentar ferimentos aparentes. Após avaliação, foi devolvida à sua tutora em boas condições de saúde.