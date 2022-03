Carro sai da via e colide com uma árvore na 205/206 Sul

O homem havia cochilado brevemente e perdido o controle do carro

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência de acidente nesta segunda-feira (14). Um Honda/HR-V perdeu o controle após o condutor ter um breve cochilo.

Segundo a vítima, ele estava no Eixão, sentido Rodoviária do Plano Piloto quando, em um momento rápido, cochilou e perdeu o controle da direção e desceu um barranco atravessando a via de sentido duplo, abaixo da tesourinha e só parou ao colidir com uma árvore.

O homem foi atendido e encaminhado ao Hospital Ortopédico e Medicina Especializada (Home), com escoriações e se queixando de dores na região do tórax e do nariz.

A via (sentido duplo) e algumas alças de acesso (abaixo do viaduto) foram interditadas pelo Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF) até a conclusão da perícia.