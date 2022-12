Carro pega fogo no Park Way

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, o veículo foi encontrado completamente tomado pelas chamas

Um carro pegou fogo no final da tarde desta quinta-feira (08) na quadra 4 do Park Way.

A equipe precisou agir rapidamente e conseguiu apagar o fogo com jatos de água. O motorista do veículo, identificado apenas como C.V.A, de 55 anos, conseguiu sair do carro antes das chamas tomarem o carro.

Durante a ação, o acostamento e uma das faixas da via foram interditadas.