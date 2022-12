Transição de Ibaneis promete Hospital do Servidor

Além desse, ainda está prevista a construção de três outros hospitais em São Sebastião, Recanto das Emas e Guará

Parte das suas promessas de governo, o governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha incluiu a construção do Hospital do Servidor dentro do plano apresentado pela comissão de transição.

Segundo o relatório, divulgado nesta quinta-feira (08), descreve o hospital com um investimento previsto de R$ 200 milhões. O governo já procurou áreas para a construção no Plano Piloto e Taguatinga.

Além desse, ainda está prevista a construção de três outros hospitais em São Sebastião, Recanto das Emas e Guará.

Os hospitais regionais de Ceilândia, Brazlândia, Planaltina e Taguatinga devem passar por reformas. O orçamento para esta parte é de R$ 81 milhões.