Carro de cabeleireira é encontrado com 4 corpos carbonizado

O carro da cabeleireira Elizamar da Silva, 39 anos, que desapareceu na noite da última quinta-feira (12) com os três filhos, entre eles, um casal de gêmeos, no Distrito Federal, foi encontrado carbonizado com quatro corpos dentro, em uma via de Cristalina, no Entorno de Goiás, na madrugada deste domingo (15). A informação foi divulgada pela Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO).

Segundo a polícia, a vítima desapareceu ao sair da casa da sogra, no Condomínio Residencial Novo Horizonte, no Itapoã.

Elizamar é proprietária de um salão. Na noite da quinta-feira (12) ela deixou o estabelecimento com os três filhos e uma funcionária. À polícia, a mulher contou que Elizamar lhe ofereceu uma carona até o ponto de ônibus.

De acordo com o filho mais velho da empresária, a mãe teria ido buscar o marido na casa da sogra. Por telefone, no dia seguinte, o homem, identificado como Thiago Gabriel Belchior, relatou ao jovem que Elizamar e ele tiveram um desentendimento, e a mulher teria ido embora com as crianças e ele permaneceu no Paranoá.

Carro da vítima é encontrado com corpos carbonizados

Na madrugada deste domingo (15), policiais encontraram o mesmo veículo que Elizamar estava, um Clio preto, totalmente carbonizado. Quatro corpos estavam dentro do carro. Os cadáveres foram levados ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Luziânia para análise.

De acordo com a polícia, a identificação só será possível por coleta de DNA de outro familiar. Ainda não há informações se as vítimas morreram de fato. O caso será investigado.