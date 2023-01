Na Hora do Gama será reinaugurado hoje com agência do INSS

A unidade, que será reaberta após reforma completa, passa a oferecer serviços agendáveis da Previdência Social das 7h30 às 19h

O Na Hora do Gama será devolvido à população, nesta segunda-feira (16), totalmente reformado e com mais serviços disponíveis. Agora, moradores da região administrativa terão acesso a atendimentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) diretamente nos guichês da unidade, localizada no Gama Shopping (EQ 55/56, AE Leste, St. Central). Antes, o suporte ocorria em um posto da Previdência Social, no Setor Leste da cidade.

A mudança ocorre para ampliar a cobertura de assistência, a partir de uma cooperação técnica entre a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) e o órgão federal. “É mais uma conquista da população do Distrito Federal, que ganha um espaço revitalizado e modernizado e com mais possibilidade de atendimento”, afirma a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

O Na Hora do Gama passou por reforma geral no ano passado, com manutenções hidráulicas e elétricas, pinturas, modernização dos parques tecnológicos, ampliação dos guichês, entre outras melhorias. Com o início das atividades do INSS, a unidade passa a oferecer serviços de 12 órgãos públicos. Os serviços de Previdência Social também estão disponíveis no Na Hora Ceilândia, desde junho de 2021.

Para o subsecretário de Modernização do Atendimento Imediato ao Cidadão da Sejus, Raimundo João Marinho, a novidade traz mais comodidade a quem precisa do serviço. “As pessoas poderão ser atendidas em um espaço adaptado para a demanda, com acessibilidade e segurança”, afirma.

Funcionamento

Das 7h30 às 19h, durante a semana, o usuário poderá utilizar 13 serviços agendáveis do INSS no Na Hora do Gama, como entrega de documentos por convocação ou comprovação de exigência, retirada de extrato previdenciário, de empréstimo consignado, de pagamento de benefício e para imposto de renda, solicitação de cópias de laudos médicos, realização de prova de vida nas situações excepcionais previstas na legislação, entre outros.

Na primeira semana de atendimento, serão disponibilizadas 14 vagas por dia para os serviços agendáveis do INSS. A partir do dia 23 deste mês, o número subirá para 30 assistências diárias.

Os agendamentos devem ser feitos pelo site do INSS, aplicativo Meu INSS ou telefone 135. Não haverá perícias médicas no local, tendo em vista que o tipo de serviço é concentrado na unidade do Na Hora do Setor de Autarquias Sul, na Perícia Médica Federal.

Cobertura

No total, o Distrito Federal reúne unidades do Na Hora em Brazlândia, Riacho Fundo, Rodoviária do Plano Piloto, Sobradinho, Taguatinga, Ceilândia e Gama. Há ainda a unidade especializada em perícia do INSS no Setor de Autarquias Sul, e uma unidade móvel. Acesse aqui os endereços, telefones e serviços disponíveis em cada Na Hora.

Serviço

Reinauguração Na Hora do Gama e início da oferta de serviços do INSS

– Dia: 16 de janeiro de 2023

– Local: Gama Shopping

– Endereço: EQ 55/56, AE Leste, St. Central – Gama, Brasília

