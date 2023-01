Carro da Vacina vai passar no Sudoeste neste sábado (28)

Outro veículo passará pelo Assentamento Vitória, em Brazlândia, enquanto haverá vacinação em mais 18 pontos fixos do Distrito Federal

Pela primeira vez, um Carro da Vacina da Secretaria de Saúde do Distrito Federal vai percorrer as ruas do Sudoeste. Neste sábado (28), o veículo estará abastecido com imunizantes contra a covid-19 e, das 9h às 17h, vai passar pela CLSW 300 B, CLSW 302, CLSW 104 e pelo Parque Bosque do Sudoeste. Outro veículo passará pelo Assentamento Vitória, em Brazlândia, enquanto haverá vacinação em mais 18 pontos fixos do Distrito Federal.

Para quem precisa atualizar o cartão de vacina com outros imunizantes, além dos que protegem contra a covid-19, haverá oferta de todo o calendário vacinal em pontos fixos de Sobradinho, Paranoá Parque, Itapoã, Asa Sul, Cruzeiro, Guará, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo, Santa Maria, Gama, Taguatinga, Ceilândia e Brazlândia. A lista completa dos locais de vacinação está disponível no site da Secretaria de Saúde.

Entre os pontos fixos se destacam o da Feira da Vila São José, em Brazlândia, e o do Gama Shopping. Nesses locais, as equipes estarão preparadas para atender um grande número de pessoas, tendo o suporte de uma unidade básica de saúde (UBS) para repor o estoque de vacinas.

*Com informações da SES